Punto e a capo. Pari e rimpianti, ma la Roma è ancora viva

La Roma evita la terza sconfitta di fila all’Olimpico, però non c’è troppo da festeggiare: questo è un punto d’orgoglio ma, conti alla mano, è un risultato pericoloso. È figlio dei rimpianti. I giallorossi se la dovranno sudare, ed è un peccato visto da dove venivano e come ci sono arrivati. [...] Non era facile battere questa Juve, più brillante del solito e con molte partite in meno nelle gambe. La Roma è in calo fisico, ha impegni ravvicinati e i suoi uomini migliori sono a mezzo servizio, eppure ci ha provato fino alla fine, mostrando le solite buone idee e coraggio. Dimostrando alla fine di essere ancora viva. [...] La Roma viene da una rincorsa incredibile, il traguardo sembra allontanarsi, ma non è ancora inafferrabile. Contro la Juve non è bastato Lukaku, non è bastato il cuore.

(Il Messaggero)