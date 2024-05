Primo sorriso per DDR: riscattato Angeliño. Ghisolfi non si ferma, a sinistra piace Doig

Angeliño è il primo acquisto del nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi. [...] La Roma ha versato al Lipsia i cinque milioni che servivano per far scattare il diritto e gli ha assicurato un contratto fino al 2028 a 2 milioni a stagione premi compresi. [...] Tiago Pinto, ex Roma e nuovo dirigente del Bournemouth, ha provato a inserirsi nella trattativa per strapparlo ai giallorossi all'ultimo minuto. Incursione fallita. [...]

Anche De Rossi ha dato il via libera a investire su un esterno che ha spesso elogiato: "Per me può stare in tutte le squadre del mondo". [...] Dipendesse esclusivamente da Daniele, anche il rinnovo di Spinazzola sarebbe una formalità. In questo caso, però, le perplessità sulle condizione fisiche dell'esterno da parte del club hanno creato un momento di stallo. [...] Proprio per questo motivo uno dei profili monitorati è Doig del Sassuolo. Giocatore diverso da Angeliño, più prestante a livello fisico (188 centimetri) ma ugualmente abile nei dribbling. In avanti invece attenzione a Zhegrova che ieri ha salutato il Lilla. [...] In uscita c'è invece Azmoun. Quella di Perth dovrebbe essere l'ultima gara dell'iraniano in giallorosso. [...]

(Il Messaggero)