IL TEMPO - La Roma di Guidi affronterà stasera il Sassuolo al Viola Park in una sfida che metterà in palio lo Scudetto Primavera '23-'24. Il calcio d'inizio è fissato per le 20.30 e il regolamento sarà lo stesso applicato nelle semifinali: novanta minuti di gara più eventuali calci di rigore in caso di parità, dunque niente tempi supplementari. Il match sarà visibile in televisione su Sportitalia al canale 60.