Primavera: i baby a Lecce per blindare le semifinali

Un punto. E' quello che serve alla baby Roma per avere la certezza di accedere alle semifinali scudetto saltando il turno preliminare. [...] "Manca ancora un punto per l'aritmetica certezza di accedere alle semifinali. Cercheremo di ottenerlo già a Lecce. Sappiamo che non sarà facile perché è una trasferta complicata contro un avversario di alto livello", ha detto l'allenatore Federico Guidi presentando Lecce-Roma. [...]

Se i giallorossi vincono oggi agganceranno l'Inter in vetta a 64 punti, in caso di sconfitta invece avranno un altro match ball per il pass alle semifinali all'ultima giornata contro il Genoa, per di più in casa. In Salento non scenderà in campo capitan Cherubini, squalificato per somma di ammonizioni dopo il giallo incassato nel derby. A centrocampo non dovrebbero mancare i golden boy Pagano e Pisilli, mentre al centro del tridente Alessio viaggia verso la conferma. Sulle corsie basse spazio a Oliveras e Mannini.

