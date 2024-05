Primavera Femminile: niente 5° titolo, ko in semifinale

Dopo quattro scudetti consecutivi, si ferma la corsa della Roma Primavera Femminile. Ieri le giovani giallorosse erano impegnate al Viola Park nella semifinale Final Four contro il Milan e le rossonere hanno sostanzialmente dominato la gara vincendo 4-1. Il vantaggio milanista è arrivato poco dopo il fischio iniziale con Longobardi, cui al 15' ha risposto Ventriglia trasformando un calcio di rigore. Al 16' ha battuto una poco efficace Merolla dopo un'azione personale e poi, al 37, è arrivato l'episodio che ha segnato definitivamente la gara. Quando Testa è scivolata inseguendo Stokic in contropiede, si è trovata costretta a stenderla al limite dell'area ed è stata espulsa. Dalla punizione, la stessa Stokic ha siglato il 3-1 dando il colpo di grazia alle speranze romaniste. Nella ripresa poi anche il poker milanista con Renzotti. Per la Roma si ferma una corsa che sembrava inarrestabile, uno stop al culmine di una stagione comunque di alto livello. (...)

(Il Romanista)