Primavera, al Tre Fontane derby senza reti

IL TEMPO (E. INNOCENZI) - Si conclude a reti bianche il secondo derby della Capitale in Primavera 1 con Roma e Lazio già ai playoff scudetto. Sotto gli occhi di oltre duemila tifosi sugli spalti del Tre Fontane, la Roma di Guidi è stata protagonista di una grande gara giocata quasi interamente all'attacco. Palleggio e pressing dei giallorossi hanno reso la giornata della Lazio davvero difficile, ma il pacchetto arretrato biancoceleste ha risposto alla grande.

Magro ha schermato la porta anche sui tiri più insidiosi e Ruggeri ha guidato la difesa in maniera perfetta. I romanisti Cherubini e Pagano i migliori, ma non sono bastati contro il cuore della Lazio. Il pareggio non smuove la classifica perché con il pari dell'Inter contro il Verona, infatti, i giallorossi restano a -3 dalla vetta, ad un passo dalle semifinali. La Lazio invece dovrà sperare in un passo falso dell'Atalanta a Bologna se vuole ambire almeno al terzo posto. Sabato Lazio-Inter ore 13 e domenica Lecce-Roma ore 13.