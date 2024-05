Plusvalenze Roma: nessuna accusa per i Friedkin, confermate quelle per Pallotta

La Procura di Roma ha chiuso l’indagine per falso in bilancio della As Roma. La novità assoluta è l’esclusione dal fascicolo sulle plusvalenze di Dan e Ryan Friedkin, mentre sono state definite le accuse nei confronti del precedente proprietario James Pallotta.

La Procura di Roma ha indagato sette dirigenti delle ultime due gestioni societarie per false comunicazioni sociali. I pm contestano anche la manipolazione del mercato. La chiusura indagine (a seconda delle varie posizioni) è stata notificata a James Pallotta, gli amministratori dell’epoca Umberto Gandini, Mauro Baldissoni, Guido Fienga e Pietro Berardi, fino ai direttori amministrativi Francesco Malknecht e Giorgio Francia. [...]

Per quanto riguarda la gestione Pallotta, le operazioni sotto accusa sono quelle di Marchizza e Frattesi nel giugno del 2017 quando il club scriveva nel bilancio una plusvalenza d’accessione al Sassuolo per i due calciatori. Poi nel bilancio del giugno 2018 la cessione all’Atalanta di Tumminello. Nel giugno del 2018 una plusvalenza da cessione all’Inter di Radja Nainggolan, nei bilanci del giugno 2018/19/20 nell’attivo dello stato patrimoniale il calciatore Nicolò Zaniolo.

Inoltre l’iscrizione a bilancio di Cristante ad un valore maggiore. Con i casi simili anche per altri giocatori come Manolas, Diawara, Spinazzola e Luca Pellegrini. [...]

(repubblica.it)