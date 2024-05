Pinto va al Bournemouth, Zaniolo lo prende in giro

IL TEMPO - Dopo aver lasciato la Roma Tiago Pinto è pronto ad abbracciare il progetto Bournemouth. Una scelta che ha suscitato l'interesse di Nicolo Zaniolo, che in una storia pubblicata sul suo account Instagram ha voluto ricordare una frase pronunciata dal portoghese dopo la sua cessione in Turchia. La frase in questione- «Se decido di andare via e vedo che mi vogliono solo Bournemouth e Galatasaray, bisogna farsi qualche domanda» - è stata prontamente ricondivisa, con tanto di commento: «Tempo al tempo! Tutto torna».