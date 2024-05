Per la corsa Champions i giallorossi tifano l'Atalanta ma solo contro il Leverkusen

Dopo aver battuto il Genoa e la Lazio pareggiato con l'Inter la Roma ha ancora una flebile speranza di qualificarsi in Champions League. Come? Tifando per l'Atalanta in finale di Europa League, ma non in campionato. Da ormai un mese è ufficiale che la Serie A ha a disposizione cinque posti per la Champions perché quello italiano è uno dei campionati europei con il miglior ranking Uefa assieme al tedesco. Da regolamento, inoltre, uno dei posti in Champions è riservato alla vincitrice dell'Europa League, ossia a una tra Bayer Leverkusen e Atalanta. Attualmente la Dea è quinta in Serie A, a un punto dalla Juventus e ha ancora due partite da giocare (c'è il recupero contro la Fio-rentina). A questo punto si aprono due scenari: se l'Atalanta restera quinta e vincerà la Coppa, allora il posto in Champions scalerebbe alla sesta classificata. Questo perché le prime quattro sarebbero qualificate come rappresentanti italiane standard, i bergamaschi come vincitori della Coppa e il posto extra ottenuto grazie al ranking non sarà ridistribuibile ad altri campionati e quindi andrebbe alla sesta della Serie A. Il secondo scenario prevede l'Atalanta quarta o terza e vincitrice dell'EL. [...]

(Il Messaggero)