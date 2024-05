Solita ondata d’amore dei tifosi della Roma. Anche all’ultima giornata di campionato. Saranno 3.100 giallorossi presenti stasera al Castellani per assistere alla sfida di fine stagione con l’Empoli. Durante la fase di prevendita, i tagliandi per il settore ospiti sono andati sold out in meno di un’ora.

(Gasport)