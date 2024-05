Passa la Lazio, sarà derby in semifinale. Altro capolavoro tattico di Sanderra, i suoi baby alzano il muro e inchiodano il Milan sull'1-1: Bartesaghi sblocca di testa, Saná Fernandes incrocia il mancino (assist di Sardo) e rimette in equilibrio un risultato che regge fino al 96° grazie a una fase difensiva d'acciaio. Avanti i biancocelesti per il miglior piazzamento in campionato, martedì alle 20.30 - da neopromossi - affronteranno la Roma nel penultimo atto della corsa scudetto.

(Corsport)