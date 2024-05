Parola d'ordine "ricostruzione". È il momento di Ghisolfi

E adesso la parola d'ordine più che rivoluzione è ricostruzione. Che sarà affidata a monsieur Ghisolfi, come annunciato dal presidente del Nizza. [...] Ci sono i fatti e i numeri a sottolineare come sia necessaria una ventata di nuovo in una rosa che nei fatti ha ribadito come la sua dimensione sia da sesto posto. [...] Sarà una Roma più giovane. Dietro le scrivanie e in campo. Guidata da un vicepresidente 34enne, un amministratore delegato poco più che 40enne, da un direttore sportivo classe 1985 e da un allenatore che a luglio soffierà su 41 candeline. [...]

La stella polare della linea verde, sarà seguita anche sul mercato. Dove c'è un lavoro enorme da fare considerando i due giocatori in scadenza (Rui Patricio e Spinazzola); i sette prestiti da salutare o quasi (Lukaku, Llorente, Kristensen, Azmoun, Huijsen, Renato Sanches, Angelino); le evidenti carenze (sulle fasce e a centrocampo soprattutto); la necessità di migliorare, supportare e ascoltare un reparto scouting che dopo anni di lavoro inutile, sarà chiamato a dare a Ghisolfi e De Rossi quello che chiedono. [...] C'è il nodo Dybala da risolvere con un contratto da ridiscutere e una clausola (valida fino al 31 luglio) da 12 milioni da cancellare. [...] Ci sono una serie di cessioni da concretizzare (Karsdorp, Aouar, forse Abraham e Bove, i rientranti Belotti, Kumbulla, Solbakken, Darboe, Shomurodov) per garantire a monsieur Ghisolfi un budget più ricco con cui muoversi con maggiore coraggio. [...]

(la Repubblica - P. Torri)