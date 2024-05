Otto giorni per un altro miracolo

[...] Anche dopo la gara di andata col Bayer, siamo convinti che questa Roma va amata e sostenuta. Con il coraggio che ha mostrato in queste settimane De Rossi. [...] Ha lavorato con intelligenza e passione per conservare quel legame straordinario tra tifosi e squadra che aveva creato Mourinho. Ho ripensato a José giovedì e non quando ho visto Karsdorp, piuttosto ammirando Xhaka in campo. [...]

Dybala e Lukaku sappiamo come sono arrivati, gli altri sono patrimonio storico giallorosso. Ora sono chiamati ad affrontare otto giorni terribili e cruciali per la Roma. A cominciare dalla Juventus oggi, per arrivare allo scontro dentro-fuori a Bergamo con l'Atalanta: sono sei punti decisivi per il quinto posto e giovedì in molti sono sembrati stanchi. [...] Torture del calendario e disparità dei riposi costringono De Rossi a un altro miracolo. Perché tifiamo la maglia e Daniele.

(Il Messaggero - P. Liguori)