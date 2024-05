Ora sotto a chi tocca, oggi si scopre la semifinale

IL ROMANISTA (D. FIDANZA) - La Roma Primavera conoscerà questa sera la sua avversaria in quella che sarà la semifinale scudetto in programma al Viola Park martedì 28 maggio alle 20.30. I giallorossi grazie al secondo posto conquistato in regular season si sono garantiti l'accesso direttamente dalla semifinale risparmiandosi così il turno preliminare. La vincente dello spareggio dei playoff tra Lazio e Milan sarà la semifinalista avversaria della Roma. (...)Lazio o Milan quindi l'avversaria della Roma nella semifinale scudetto, con i giallorossi che, contro entrambe le compagini, hanno riscontrato più di qualche difficoltà ad affrontarle in stagione. Contro la Lazio infatti i giallorossi hanno giocato due derby della capitale, perdendo il primo a Formello e pareggiando il secondo al Tre Fontane anche se, a onor del vero, in entrambe le occasioni si è registrato un dominio romanista sotto il punto di vista del gioco e delle occasioni. (...)Contro il Milan invece sono arrivati due pareggi, entrambi con il risultato di 0-0.