Ora o mai più. Roma rischia tutto a Bergamo: chiamata per Dybala e Abraham

Sfumata una finale, ecco che ne arriva un’altra. Perché se a Dublino il 22 maggio ci sarà il Bayer Leverkusen a sfidare l’Atalanta, domani a Bergamo ci sarà proprio la Roma. E sarà una partita fondamentale per la qualificazione alla Champions. Per i giallorossi, appunto, un’altra finale, visto la necessità di uscire con i tre punti. In caso contrario, infatti, per la Roma le speranze di gloria saranno ridotte al lumicino. Ecco anche perché De Rossi spera di recuperare Paulo Dybala – rimasto in panchina a Lerverkusen – e anche Tammy Abraham. […] L’Abraham visto da quando è tornato in campo non garantisce affidabilità per la prossima stagione, non può essere lui il centravanti della Roma. I dubbi c’erano anche prima dell’infortunio, vista la sua seconda stagione romanista, figuriamoci adesso che è lontano da qualsiasi legame che lo connetta con il ritmo partita. Tammy è ancora avulso, fuori contesto. Deludente. Ma deve provare a cambiare rotta subito, altrimenti a giugno si profilano i saluti anche per lui (sempre che la Roma trovi qualcuno disposto a spendere davvero per un giocatore così in crisi). E allora un po’ tutte le speranze vengono riposte in Dybala. De Rossi a Leverkusen ha spiegato che lo voleva tenere per gli ultimi minuti, in caso di necessità.

(Gasport)