Ora non diventi un tormentone

Le parole dette a "The Athletic" da Paulo Dybala sono come quelle dell'antico oracolo di Delfi quando la Pizia, la sacerdotessa dalla voce rauca, parlava senza virgole e il responso dipendeva solo da dove i fatti successivi le avrebbero collocate per il guerriero interpellante. [...] Per Dybala e la Roma bisognerà aspettare non la collocazione delle virgole ma la chiusura delle virgolette. [...] La "curiosità" manifestata verso la Premier e la Liga ha l'aria di uno spiraglio per la "Romexit": chi fa la fuga in avanti non esita a definirlo un "avviso". [...]

Il "voglio vincere con la Roma tutto quello che posso" detto in coda alla confessione del "mi mancano solo la Champions e l'Europa League" è, invece, la descrizione di un sogno condiviso dal popolo dei sold out all'Olimpico e delle trasferte di massa. [...] La Roma deve decidere, prima lo fa e meglio è, fra due ipotesi: vuoi vincere un certo numero di partite da calcolare in base alla condizione fisica di Paulo [...] ? Tieniti la Joya. Vuoi giocarle tutte? E allora rinuncia al cristallo di Boemia e prenditi il bicchiere infrangibile di quelli che si danno ai pupi che li lanciano ovunque, e non con la precisione sublime con cui Dybala lancia i suoi aquiloni. [...]

(Il Messaggero - P. Mei)