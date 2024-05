Ora Dybala mette paura alla Roma

Restare in Italia, il paese che lo ha reso uomo e calciatore d'alto livello, o sperimentare nuove esperienze. E' il dilemma, quasi shakespeariano, di Paulo Dybala che dopo il rientro dalla mini tournée australiana con la Roma potrà godersi le vacanze prima del matrimonio con la sua Oriana, in programma il prossimo 20 luglio a Buenos Aires. Per quella data tutti - dirigenti, De Rossi e tifosi - si augurano che il futuro dell'argentino sia definito nonostante l'ormai nota clausola rescissoria. [...] A rimettere al centro del dibattito il tema, poi, sono state le parole del centravanti in una lunga intervista rilasciata a The Athletic.

"Sono in Italia da quasi 12 anni e mi sto divertendo moltissimo - ha cominciato la Joya -. Sarebbe difficile andarmene perché qui sono cresciuto e sono diventato uomo. Ma ovviamente hai sempre la curiosità e ti chiedi cosa faresti in campionati come la Liga e la Premier League, dove ci sono grandi squadre". [...] Per questo prima della ripresa degli allenamenti in vista della nuova stagione le parti dovranno sedersi intorno a un tavolo. [...] "Avevamo la squadra per finire più in alto", ha detto Dybala commentando un'annata che, ancora una volta, non ha portato in dote la Champions. Competizione che il 21 giallorosso vorrebbe tornare a giocare, ma per la quale è comunque disposto ad aspettare di farlo con la Roma. A patto che il progetto Friedkin decolli veramente.

(Tuttosport)