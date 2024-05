Olimpico da record: quasi 2 milioni di tifosi in un anno

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Con un video pubblicato sui social la Roma ha voluto ringraziare i tifosi che questa stagione hanno seguito la squadra all'Olimpico. Sono più di un milione e 700 mila i romanisti ospitati all'interno dell'impianto del Foro Italico in tutte le competizioni, con un «occupancy rate» del 99%. Contro il Genoa c'è stato inoltre il record assoluto di presenze (67.334) dall'ultimo restyling dello stadio e ovviamente cresce l'attesa per la campagna abbonamenti, che inizierà solamente dopo aver capito in quale competizione europea giocherà la Roma.