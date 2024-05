Niente lesioni per Dybala ma è in dubbio per la coppa

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Sospiro di sollievo per Paulo Dybala. Ieri l'argentino ha effettuato gli esami strumentali dopo il fastidio all'adduttore accusato nel primo tempo di domenica con la Juventus. De Rossi può sorridere, se pur in parte: non sono infatti state evidenziate lesioni con il campione del mondo che dovrà gestire al meglio i pochi allenamenti rimasti per cercare di tornare a disposizione, almeno dalla panchina per la difficile trasferta di Leverkusen. Lo stesso tecnico romanista aveva sottolineato come le sensazioni della "Joya" erano legate a un problema non grave, conscio di essersi fermato in tempo: "Ha sentito un fastidio all'adduttore - ha affermato ai microfoni di DAZN al triplice fischio - dice che non è grave, ma vedremo nei prossimi giorni sperando non sia niente di serio".

Al di là di Dybala, assenza che comunque sarebbe pesante visti i 16 gol realizzati e i 10 assist forniti in questa stagione, De Rossi potrà contare sull'organico al completo. Ieri la squadra si è ritrovata a Trigoria per la prima seduta dopo il pareggio con la Juventus. Come di consueto la rosa si è divisa in due: scarico per chi è sceso in campo con i bianconeri e allenamento normale per il resto dei giocatori, come Mancini ed El Shaarawy. A fine esercitazione i calciatori e lo staff hanno organizzato una grigliata per fare gruppo come svelato da una foto pubblicata da Azmoun su Instagram.