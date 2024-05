Nessuna distanza

IL ROMANISTA (A. DE ANGELIS) - Massima collaborazione. Con queste due parole l’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, ha voluto smentire alcune indiscrezioni che avrebbero voluto la Roma e il Comune distanti sul progetto per il nuovo stadio a Pietralata. A determinare il presunto attrito avrebbe contribuito la CEO giallorossa Lina Souloukou, messa in contrapposizione al suo predecessore, Pietro Berardi. “In merito a quanto riportato da alcuni articoli di stampa su presunti malumori di Roma Capitale nei riguardi della AS Roma – ha dichiarato in una nota l’Assessore impegnato in prima persona nel dialogo con il club giallorosso – voglio smentire questi rumors e confermare, anche a nome del Sindaco Roberto Gualtieri, che c’è un clima di massima collaborazione tra l’Amministrazione e la Società”.

“La Roma – ha proseguito Veloccia – sta effettuando tutte le attività propedeutiche alla presentazione del progetto definitivo e sono in corso i sondaggi geognostici e archeologici. Nessuna tensione quindi, anzi, i rapporti sono positivi e costanti”. [...]

“Ormai siamo a un anno dall’approvazione del pubblico interesse – ha esordito Bonessio a Radio Romanista – pure se accompagnato da decine di prescrizioni e da ordini del giorno che davano alcune indicazioni. Su queste ci sono tutt’oggi dei silenzi”.

In realtà la Roma ha sempre rimandato la risposta ad ogni interrogativo emerso in queste fasi alla consegna del progetto definitivo. [...]

Intanto il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi di Eurnova e Cpi contro l’abbandono del progetto di Tor di Valle. I giudici hanno ritenuto il ricorso “inammissibile, per carenza di interesse”. [...] Respinta infine una richiesta risarcitoria avanzata dal Comune (dalla Giunta Raggi per essere precisi) di oltre 300 milioni nei confronti (anche) della Roma.