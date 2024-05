Mr president e i fratelli Hartono: con Parma e Como diventano nove le proprietà straniere in Serie A

Un italoamericano e i fratelli più ricchi d'Indonesia hanno appena celebrato i ritorni di Parma e Como in una serie A mai così internazionale. La prossima stagione infatti la metà dei club potrebbe essere guidata da proprietà straniere. Per ora sono 7 (Atalanta, Bologna, Fiorentina, Genoa, Inter, Milan e Roma), con le promozioni di Parma e Como dalla B diventeranno 9 — già un record — e se una tra Venezia e Palermo sarà in grado di vincere i playoff di cadetteria si arriverà appunto a 10. Con lode per quegli imprenditori o magnati che sono riusciti a riportare le loro creature nel massimo campionato. Kyle Krause, che ha preso il Parma nel 2020 ed è stata « la realizzazione di un sogno che avevo da tempo», è uno di loro. Le origini italiane possono fare la differenza e questo è uno di quei casi. Il suo bisnonno era di Alia, paesino di tremila anime in provincia di Palermo, città in cui Krause ha conosciuto la moglie Sharon (prima di sposarsi a Positano). Mentre l'altra anima italiana del suo business scorre nelle Langhe; tutto merito di un altro amore, quello per i vini, che l'ha portato a rilevare due cantine e un resort. Questione di passioni. La stessa che ha permesso a lui di costruire un Parma a prova di scalata, nonostante la sua prima stagione si sia chiusa con la retrocessione. Poi un 12º posto in B, una semifinale playoff e al quarto anno la promozione. […] Il Como sarà anche arrivato secondo in B ma dopo 21 anni di assenza torna in serie A come la proprietà più ricca di tutto il calcio italiano. I fratelli Hartono, Robert Budi e Michael, sono tra gli uomini più ricchi del pianeta grazie agli investimenti operati nella Bank Central Asia e prima ancora nel mercato delle sigarette aromatizzate con i chiodi di garofano. Il padre, negli anni '50, comprò un'azienda di tabacco in bancarotta e la chiamò «Djarum», ovvero l'ago del grammofono perché ne era appassionato. Dell'amore degli Hartono per il calcio invece si sa poco ma a Como c'è Mirwan Suwarso, il portavoce della proprietà che sei mesi fa ebbe il compito di spiegare perché Moreno Longo fosse stato esonerato dopo due vittorie e un pareggio. Inaspettato allora, lungimirante adesso, visto l'epilogo.

(Corsera)