Mistero Ghisolfi, il ds c'è ma non si vede

La scorsa settimana il francese è stato nella Capitale per qualche giorno, ha fatto un salto pure a Trigoria per conoscere Daniele De Rossi ma del Florent romano, sebbene atteso da queste parti con immane curiosità (e un pizzico di ingiustificata diffidenza), non esistono tracce. [...] Forse Ghisolfi non è stato riconosciuto oppure nessuno se l'è filato. Boh. O, forse, è stato bravo lui a defilarsi, a non farsi beccare. In perfetta sintonia con lo stile Friedkin, sempre presenti ma sempre mediaticamente assenti. [...]

Ora Ghisolfi si è "nascosto" in Francia e assicurano che da lì stia lavorando alacremente per la Roma. In fondo, questa è l'unica cosa che conta; il resto è semplice gossip capitolino. [...] Ci sarà tempo per farsi immortalare attovagliato a Trastevere o dalle parti di via del Corso; adesso il riservato, misterioso Florent deve solo far vedere a Roma (e alla Roma) di essere uno bravo a comprare (e vendere) giocatori.

(corsera)