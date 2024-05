Memorial Totti, festa nel nome di papà Enzo

Finalmente Francesco Totti ha potuto ricordare il papà Enzo nella seconda edizione del Memorial a lui dedicato. Sommerso dall’affetto dei suoi amici, parenti e bambini della scuola calcio che ha fondato. L’anno scorso il Memorial era stato annullato a causa del contenzioso tra lui e l’ex moglie llary Blasi riguardo il centro sportivo in via Castel Fusano. Ora che tutto si è risolto, Francesco ha potuto partecipare con commozione e dedicare un ricordo allo Sceriffo scomparso nell’ottobre del 2020 a seguito di complicanze da Covid. Con lui c’era la mamma Fiorella, i figli Cristian, Chanel, Isabel, la compagna Noemi, il fratello Riccardo e tutta la sua famiglia. (...) C’erano Perotti, Moscardelli, Amelia e Curci, preparatore dei portieri della scuola calcio. Presente anche l’attore Edoardo Leo, oltre ad Enzo Salvi e Marco Conidi. Non è voluto mancare nemmeno Bruno Conti che con Francesco ha un rapporto di fraterna amicizia. (...) Non poteva mancare la domanda su un ritorno alla Roma, non da giocatore ma da dirigente: “Un giorno chissà, in un altro mondo”. Ad oggi, il presidente Friedkin non lo ha mai chiamato per proporgli un ruolo nel club che per 25 anni è stato casa sua. (...)

(Il Messaggero)