Marchisio: "De Rossi? Le sue qualità non mi sorprendono. Roma-Juventus sarà equilibrata, nel 2011 sono stato vicino ai giallorossi"

IL MESSAGGERO - L'ex centrocampista di Juventus e Nazionale Claudio Marchisio ha rilasciato un'intervista esclusiva sull'edizione odierna del quotidiano, parlando di un curioso aneddoto del suo passato e della sfida di questa sera tra i bianconeri e la Roma di Daniele De Rossi. Queste le sue parole: "Sarà una partita equilibrata. La Juventus avrà il vantaggio di arrivare fresca, mentre la Roma rischia di pagare le fatiche di coppa. De Rossi riesce a tirare sempre fuori il meglio dai suoi ragazzi, Allegri deve ipotecare la Champions: sarà molto tirata. La Juve era partita bene a inizio stagione, il gruppo ci credeva, ma l'Inter si è dimostrata molto più avanti. De Rossi ha dato una nuova linfa incredibile alla Roma in un momento difficile. Con nuovi stimoli e il rilancio di giocatori chiave come Pellegrini. Allenare la squadra del cuore con questi risultati è una grande sfida".

De Rossi ha già convinto tutti.

"Non mi sorprendono le sue qualità. Mi ha stupito la sua capacità di rientrare in un mondo di grande amore e pressione: viverlo da allenatore è diverso che da calciatore. Devi essere sempre il primo in protezione alla squadra".

Il 2-0 contro il Bayer ha compromesso l'Europa?

"La Roma ha sempre continuato a giocare mettendo in difficoltà il Bayer, ci crede e se la giocherà al ritorno. Episodi determinanti, ma Xabi Alonso si conferma di altissimo livello".

E' mai stato molto vicino alla Roma?

"Sì, era l'estate in cui arrivò Conte a Torino (2011, ndr), la Roma voleva me e Buffon ma Conte fu irremovibile, e per amore della nostra squadra abbiamo proseguito a Torino".

Vedendo De Rossi non le è venuta voglia di allenare?

"Sono giovane, il tempo ci sarebbe in futuro. Ma adesso ho scelto un percorso diverso".

[...]

La sua sfida contro la Roma.

"Il 4-0 del primo scudetto, in casa. In quel periodo non ne abbiamo sbagliata una".

Dybala in giallorosso?

"Sta facendo innamorare i tifosi della Roma come ha fatto con quelli della Juve, è un piacere vederlo giocare".

[...]