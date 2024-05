Da "Bene ma non benissimo" a "Nessun fallo sul gol dell'1-2": la gara di Makkelie in Bayer-Roma

Bene ma non benissimo Makkelie, atteggiamento troppo "etereo", per due volte la partita s'è accesa senza che lui riuscisse a fare prevenzione. Si perde il fallo di mano di Hlozek, mentre fischia bene in campo il primo penalty. (...) Nessun dubbio sui rigori concessi da Makkelie alla Roma. Tah trattiene nettamente Azmoun che gli aveva preso il tempo. Fischio immediato, grande presenza e controllo in area in attesa di un cross. Secondo dato dopo OFR: angolo di Pellegrini, Hlozek "para" con la mano destra aperta, Makkelie non vede. (...) Non ci sono falli nell'azione dell'autogol di Mancini: Svilar in uscita si va a scontrare con Smalling che stava controllando [con le buone e con le cattive) Schick, contatti di gioco.

Voto: 6

Giusta l'assegnazione dei due rigori per la Roma. Al 41' del primo tempo Makkelie coglie dal campo la trattenuta prolungata di Tah su Azmoun: rigore confermato dal Var che, invece, deve intervenire sul secondo penalty al 18' della ripresa: su angolo per i giallorossi è netto il tocco di mano di Palacios. Non c'è fallo sul gol dell'1-2 dei tedeschi al 38': a ostacolare Svilar nell'uscita è Smalling.

.Voto: 6,5

