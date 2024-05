Lukaku torna dal 1', si rivede Smalling. Pellegrini è affaticato ma ci sarà

Daniele De Rossi ritrova Chris Smalling dopo appena cinque giorni di stop. L'inglese si era fermato durante il recupero di Udine per un problema all'inguine, ma ha chiesto il cambio in tempo prima di infortunarsi seriamente. È rientrato in gruppo definitivamente anche Lukaku che già lunedì si era presentato a Trigoria nonostante il giorno libero. Big-Rom domani sarà al centro dell'attacco per fare quello che gli riesce meglio: gol, sponde e pressione sulla difesa. (...) Pellegrini ieri non era in campo con la squadra per un affaticamento dovuto all'enorme dispendio di energie profuso in Napoli-Roma. Il capitano non vuole mancare in semi-finale, oggi dovrebbe allenarsi e domani farà parte dei tre di centrocampo assieme a Paredes e Cristante. Uno stop a scopo precauzionale, dopo aver corso per 11 chilometri al Maradona, grazie al quale si è sottoposto a un giorno di terapie per tornare al meglio. Nulla di preoccupante, dunque, ma solo un po' di prudenza per evitare infortuni più gravi. In difesa, invece, torna l'abbondanza con al rientro di Smalling, ma la coppia in vantaggio al mo-mento è quella Mancini-Ndicka. (...)

(Il Messaggero)