Lukaku gol e addio. Giallorossi sesti aspettano l'Atalanta

Vittoria e sesto posto. La Roma centra i suoi obiettivi. Amari ma necessari. Per sperare. Perché con i tre punti contro il Genoa, il campionato della Roma è terminato. In attesa dei regali dell'Atalanta, divisa tra la finale di Europa League (da vincere) e il campionato da concludere (al quinto posto). Solo in questo caso sarà Champions League il prossimo anno. Ma da adesso non dipende dalla Roma. Che ha fatto quello che doveva all'ultima apparizione davanti ai propri tifosi. Quella di ieri è stata anche la partita dei saluti per tanti calciatori. Primo della lista Romelu Lukaku, che saluta l'Olimpico con un gol. Il 21esimo della stagione, come Batistuta e Montella alla prima stagione in maglia giallorossa. [...] Il belga a fine stagione saluterà la Roma per fare ritorno al Chelsea. Con o senza qualificazione Champions. L'investimento Lukaku sarà dirottato altrove. Chissà se sul rinnovo di contratto di Dybala, in scadenza nel 2025 e con il futuro ancora tutto da scrivere. Il saluto dell'argentino ai tifosi romanisti è durato poco più di 20 minuti. Poi l'ennesimo infortunio stagionale che gli farà saltare l'ultima giornata. E dalla prossima settimana si ragionerà sulla costruzione della squadra del prossimo anno. Partendo proprio dal dilemma Dybala.

(La Repubblica)