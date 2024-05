Lukaku-DV9, sfida Champions: ma Dusan ha reso più di Big Rom

L'estate di Dusan Vlahovic ha cambiato volto e colore all'improvviso: era il 31 agosto 2023 quando Romelu Lukaku firmò con la Roma mettendo fino al tormentone di mercato. [...] Sono passate 35 settimane dal giorno in cui il filo che legava i due attaccanti si è spezzato ed è probabile che anche il tecnico della Signora si sia convinto che gli è andata meglio così. [...] Stasera le due punte si ritroveranno contro con animo e pensieri differenti: Big Rom vede la finale di Europa League più lontana e cerca gol che possano garantire la qualificazione alla prossima Champions League sapendo che quasi certamente non la giocherà con la Roma. DV9 è in finale di Coppa Italia e con i suoi 17 centri è stato determinante per arrivare a un passo dall'Europa che conta. [...]

Per Big Rom, insomma, la partita di stasera è praticamente un crocevia. [...] Lukaku vuole lasciare il segno, anche per allontanare le voci che iniziano a girare sul fatto che giochi già con le valigie in mano. [...] Tra l'altro la Roma quest'anno con le squadre che la precedono (le prime 4) ha perso 7 volte su 7 (due con Milan, Inter e Bologna, una proprio con la Juventus). E allora Lukaku ci tiene anche a rompere questo tabù, per dimostrare che può essere decisivo pure nelle partite che contano davvero. [...]

(gasport)