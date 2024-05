Lukaku blocca la Juventus ma la Champions è a rischio

Nulla da rimproverare. Dopo gli sforzi profusi contro il Leverkusen una Roma coraggiosa e gagliarda strappa un pareggio in casa con la Juventus e adesso aspetta l'Atalanta. E spera. Che oggi la Salernitana possa fare un mezzo miracolo, fermando i bergamaschi ed evitando l'aggancio in classifica. Perché ormai il quinto posto, l'ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions League, è sempre più in bilico. L'Atalanta dista solo tre punti, con due partite ancora da giocare e lo scontro diretto di domenica prossima. Sempre più decisivo per decretare l'Europa che sarà per i giallorossi. Che contro la Juventus hanno davvero dato tutto quello che avevano. Profuso il massimo sforzo possibile dopo le fatiche fisiche e psicologiche di giovedì. Ma dalla sfida contro i bianconeri passava la Champions League della Roma che verrà. Una vittoria sarebbe stato ossigeno vitale, il pareggio mantiene ancora viva la speranza. Le due squadre hanno giocato a viso aperto. Un colpo di qua, l'altro di là. Tante occasioni, altrettanti errori e miracoli dei due portieri. Alla fine però è solo 1-1, nel giro di quindici minuti. [...]

(La Repubblica)