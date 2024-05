L'ira dei tifosi su Karsdorp e Abraham: via dai social

L'avventura a Roma di Rick Karsdorp è quasi giunta al termine. L'errore con il Leverkusen e l'applauso alla Sud, che da Trigoria assicurano non fosse polemico, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nonostante De Rossi abbia cercato di proteggerlo nel post gara, i tifosi si sono scagliati contro di lui sui social. Ha dovuto chiudere i commenti su Instagram e rendere il profilo privato per le tante critiche che gli sono arrivate.

Stessa sorte è toccata ad Abraham per il gol sbagliato sul finale di gara. La permanenza di Karsdorp a Trigoria si è protratta nonostante i due ultimi mercati nei quali Pinto ha cercato di cederlo, ma senza successo. Il motivo? A gennaio nessuno lo ha voluto, nemmeno in prestito, perché reduce da una furiosa lite con Mou che lo aveva messo fuori rosa perché "non professionale". [...]

(Il Messaggero)