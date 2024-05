Linea Xabi Alonso: "Non dobbiamo solo difenderci: aggrediamoli"

Comunque vada, la festa è già stata organizzata. Il 26, al ritorno da Berlino dove la sera prima disputerà la finale di Coppa di Germania contro il Kaiserslautern, si terrà la parata in città. [...] Però i muri di Leverkusen sono tappezzati di manifesti per la conquista della Bundesliga, con un monito chiaro: "Avanti, sempre avanti".

E' quello che vuole fare Xabi Alonso: "Non ci dobbiamo difendere e basta, ma pensiamo anche ad attaccare, a fare la nostra partita". E c'è una motivazione ulteriore: "Non abbiamo dimenticato il dolore di un anno fa e speriamo stavolta di festeggiare noi. Ma i ritorni sono sempre pericolosi. Un gol della Roma può cambiare subito la partita". [...] All'Olimpico il tecnico aveva sorpreso De Rossi "con i piccoletti davanti" come dice ora l'allenatore giallorosso. Oggi potrebbe ripresentare la stessa formazione sempre con Frimpong, Wirtz e Adli alti, ma non sarebbe più una sorpresa, oppure tornando al classico riproponendo Boniface o Schick. [...]

(gasport)