Lega, che Casini! Le 4 big lo avvisano

Inter, Juventus, Milan e Roma mandano un avviso molto chiaro al presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, alla vigilia dell'incontro di oggi pomeriggio a Roma con il ministro dello Sport Andrea Abodi, convocato per parlare dell'Agenzia governativa di controllo sui conti dei club professionistici, che esautora la Covisoc. [...] Ieri ha ricevuto la lettera dei quattro club, che avevano già assunto una posizione diversa dal resto della Serie A sulla riduzione da 20 a 18 squadre. Il quartetto dei grandi club, che vale quasi il 70% del fatturato della Serie A, prende le distanza dal modo in cui Casini sta interpretando il suo mandato. [...]

Inter, Juventus, Milan e Roma chiedono a Casini di "chiarire in anticipo" in tutti gli incontri istituzionali, a partire da quello di oggi, che "le posizioni espresse e fondate" sul documento dello scorso febbraio "Non sono condivise e approvate" dai quattro club. [...] "Il confronto aiuterà a comprendere meglio le ragioni che hanno portato a immaginare questa nuova frontiera - spiega Abodi - sono convinto che troveremo un equilibrio. Il tema non è se farlo, ma come farlo". [...]

(Tuttosport)