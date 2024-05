Lautaro Martinez: "Non ho più sentito Lukaku. Con lui ho fatto grandi cose ma con Thuram ho più spazi"

"Ho fatto grandi cose con Romelu, uno che da solo porta via due uomini, ma con Marcus ho più possibilità, più scelta, più spazi. Ed è stato decisivo partire insieme già dal ritiro. Dopo anni ho fatto una preparazione completa, dopo aver superato definitivamente il problema alla caviglia che non mi aveva fatto vivere il Mondiale come avrei voluto". Così il capitano dell'Inter Lautaro Martinez al quotidiano rosa.

Ho più sentito Lukaku? "No, non mi ha risposto quella famosa volta e per entrambi è finita lì. Abbiamo tutti voltato pagina", aggiunge il 26enne argentino.

(Gasport)