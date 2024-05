L'orgoglio per l'impresa sfiorata, la delusione per il sogno svanito e l'amore che rimane intatto. Anche stasera, al Gewiss Stadium, la Roma non sarà sola. Sono 500 i romanisti che riempiranno il settore ospiti dello stadio di Bergamo. Cancelli aperti a partire dalle 18.30, calcio d'inizio fissato per le ore 20.45.

(il Romanista)