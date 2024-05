L'agenda di Ghisolfi

[...] De Rossi ha illustrato in pubblico le sue esigenze tecniche, restando sulle linee generali. Discuterà i particolari con il club dietro i dovuti paraventi. [...] È un progetto di ristrutturazione necessario per riportare la Roma nella zona Champions del campionato. [...] Florent Ghisolfi, l'uomo del mistero per alcuni e dei miracoli per altri, dipende dal lato della costa nord del Mediterraneo in cui ci si trova, avrà parecchio da fare. [...] A Ghisolfi sarà richiesta rapidità di esecuzione, non fretta: pessima consigliera, fastidiosissima compagna di viaggio. [...]

Anche su questo De Rossi è stato chiaro: esiste un'ossatura di squadra che va rafforzata con fondamenta più profonde, allungando la rosa con giocatori di qualità; e arricchita con uomini dalle caratteristiche mancanti. [...] Il resto sarebbe spreco. Giocatori come Svilar, Mancini, Cristante, Abraham e altri sono degni dei livelli che la squadra vuole raggiungere. [...] Lukaku, presumiamo, non ci sarà, per Dybala aspettiamo ulteriori sviluppi. La Champions, se arrivasse grazie all'Atalanta, verrebbe accolta con sospiri commossi e lanci di fiori, ma adesso è inutile star lì a scrutare l'orizzonte. [...]

(corsport - M. Evangelisti)