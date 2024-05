La Roma s’è fatta in tre, ma soltanto una ha funzionato davvero

La Roma, in questa stagione, si è fatta in tre: prevedibile ma mediocre quella della gestione Mourinho; esplosiva ma con autonomia limitata la prima di De Rossi; sulle ginocchia la seconda targata DDR. Difficile, se non impossibile, dare un voto su queste montagne russe, Non c'è dubbio però che il nuovo allenatore - bloccato dai Friedkin con un triennale, proprio come il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi, proveniente dal Nizza - abbia potuto fare un'esperienza fondamentale per presentare nella prossima stagione la sua "vera" squadra. José Mourinho - tra campionato, Coppa Italia e Europa League - ha allenato la Roma per 28 partite: 12 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, 46 gol fatti e 30 subiti. Queste le medie dello Special One: 1,53 punti a partita, 1,64 gol fatti e 1,07 subiti. (...) Sotto la gestione De Rossi, invece, si sono viste due Roma molto diverse: una fino al 18 aprile (Roma-Milan 2-1, ritorno dei quarti di finale di Europa League) e una dopo. I numeri totali di De Rossi sono questi: 26 partite, 13 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte, 44 gol fatti e 30 subiti. E queste le medie: 1,76 punti a partita, 1,69 gol segnati e 1,15 subiti. (...)

(corsera)