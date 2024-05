La Roma riparte dall'uno. Pronto il nuovo contratto per blindare Mile Svilar

Da quando Daniele De Rossi ha puntato su di lui - schierandolo titolare in Europa League contro il Feyenoord, a Rotterdam, il 15 febbraio, Mile Svilar si è preso la porta della Roma a furia di parate. La conferma è arrivata anche dal sito ufficiale dell'Europa League: Svilar è stato il portiere più impegnato nella competizioni con 54 salvataggi (12 SOlo nella partita di ritorno contro il Bayer Leverkusen). Alle sue spalle ci sono Lunev (44), Pau Lopez (40), Vindahl (36) e Kovar (34). La qualità del suo lavoro garantisce alla Roma di non dover spendere nulla per sostituire Rui Patricio, con il contratto in scadenza a giugno. Nello stesso tempo, però, le immagini delle parate di Svilar hanno fatto il giro d'Europa e attirato l'attenzione di molti club, soprattutto di Premier League. [...] Uno dei primi dossier che dovrà aprire il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi sarà proprio quello del portiere nato in Belgio ma di passaporto calcistico serbo, figlio d'arte visto che papà Ratko è stato titolare dell'allora Jugoslavia. La base della trattativa dovrebbe essere un prolungamento fino al 2028 e il raddoppio dello stipendio, con anche bonus a rendimento.

(Corsera)