La Roma ora svolta, basta con i prestiti. E con la Champions...

[...] Se la Roma dovesse andare in Champions League (e la sfida con la Juventus pesa, in tal senso) a Trigoria faranno un certo tipo di mercato, dovesse invece restare ancora in Europa League tutt'altro. [...] In questa stagione, ad esempio, la Roma ha in rosa ben sette giocatori di proprietà altrui: i difensori Llorente, Huijsen, Kristensen e Angelino, il centrocampista Renato Sanches e gli attaccanti Azmoun e Lukaku. [...] Una strategia, però, che evidentemente ha pagato solo in parte, perché di quei sette nessuno ha davvero convinto il club a svenarsi a giugno per trattenerlo. [...] Ad iniziare proprio da Romelu Lukaku, che era partito fortissimo e che poi pian piano si è andato sgonfiando.

Se il Chelsea - come sembra - continuerà a chiedere 43 milioni per il riscatto, i giallorossi lo lasceranno andare. [...] Esattamente come nei casi di Llorente e Angelino, rispettivamente in prestito da Leeds e Lipsia. Per entrambi ci vogliono 5 milioni di euro, ad oggi è più facile che la Roma li investa sull'esterno che non sul centrale. [...] Di certo tornerà invece al Leeds il danese Kristensen, altra delusione di stagione, esattamente come dovrebbe fare ritorno alla base (Juventus) Huijsen. Da valutare, infine, Azmoun. [...] Dalla prossima stagione, dunque, si cambia. Il club ha deciso di limitare i prestiti al massimo a 2-3 e di patrimonializzare. Insomma, si punterà ad avere giocatori di proprietà per creare valore e senso di appartenenza. [...]

(gasport)