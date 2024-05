La Roma e la Champions. Ecco le istruzioni per l’uso

Dopo la vittoria dell'Atalanta nella finale di Europa League con il Leverkusen sono aumentate le possibilità per la Roma di entrare in Champions con il sesto posto. Nella migliore delle ipotesi i giallorossi potrebbero essere promossi prima di giocare, in quella «media» dovranno aspettare il 2 giugno, nella peggiore giocheranno ancora l'Europa League. I romanisti si chiedono quali strade possono portare la Roma in Champions e quali no. I giallorossi sono certi del sesto posto e per giocare la massima competizione europea bisogna che gli orobici terminino il campionato al quinto. La classifica dice: Bologna e Juve terze a 68, Atalanta quinta a 66. Se Bologna e Juventus vincono e l’Atalanta non batte il Torino, la Roma sarà in Champions. Se il Bologna vince e la Juve pareggia, i bergamaschi saranno quarti al 99% grazie alla differenza reti. Se i bianconeri vinceranno e i rossoblù pareggiano, l’Atalanta arriverebbe quinta perdendo con il Torino, perché a parimerito resterebbe dietro gli scaligeri per gli scontri diretti. Invece se Bologna e Juve pareggiano, soluzione rinviata al recupero del 2 giugno perché si entra nel discorso della classifica avulsa. Ultime due situazioni: se Bologna e Juventus perdono e l’Atalanta vince con il Torino, i bergamaschi finiscono terzi. Se le prime due perdono e l’Atalanta pareggia entrambe le partite, terminerebbe quinta per la classifica avulsa e Roma in Champions.

(corsera)