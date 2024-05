La Roma è al bivio, Dublino si allontana: con Juve e Atalanta le finali Champions

Tutta la verità in sette giorni. [...] La vera "semifinale europea" la Roma rimpicciolita dal Bayer la giocherà domani contro la Juve, in attesa tra una settimana dello spareggio con l'Atalanta. [...] Dopo mesi trascorsi in una sorta di stato di grazia collettivo, pensando se fosse più importante puntare sul campionato per ottenere il 5° posto o cullare piuttosto il sogno della coppa, la serataccia di giovedì è stata come una secchiata di acqua gelida in viso. [...] Il calendario non aiuta, ma nemmeno il tour de force delle ultime settimane lo ha fatto. E ci vogliono almeno 10 punti da qui all'ultima giornata.

Di sicuro, la "finale per la Champions" con l'Atalanta sarà decisiva. [...] Ma per vincere intanto la "semifinale europea" con la Juve, DDR cambierà diverse pedine in difesa per far rifiatare giocatori come Mancini e Spinazzola, schierando in blocco Celik, Llorente, Ndicka e Angelino, e sulla trequarti forse darà una chance a Zalewski per sostituire El Shaarawy. Allo stesso tempo, nelle poche ore di riposo che restano da qui a domani, il tecnico cercherà di restituire al campionato la migliore versione di Dybala e Lukaku. Quelli, cioè, che anche giovedì hanno dimostrato di poter reggere il confronto con i tedeschi imbattuti da 47 partite. [...]

(gasport)