La Roma cerca il miracolo a partire da Svilar: "Ho studiato i rigoristi"

Si parte da Svilar, come da distinta da consegnare all'arbitro, e poi si dovrà anche recitare a soggetto. [...] La sorpresa potrebbe essere anche un 3-5-2 con l'attacco pesante Lukaku-Abraham. [...] "A volte le idee non sono così tanto strane - ha detto ieri l'allenatore romanista - e prendono forza vedendo le caratteristiche dei giocatori e i risultati che si ottengono". [...] "All'andata pensavamo che giocassero con un attaccante di peso, come avevano fatto la maggior parte delle volte, ma avevamo preparato anche un'altra soluzione. Quando hai solo due giorni per preparare la partita, cerchi di dare delle nozioni in base alla squadra". [...]

Se c'è un giocatore che può credere anche nei miracoli, questo è sicuramente Mile Svilar. A gennaio scaldava la panchina da un anno e mezzo, con la gestione De Rossi è cambiato tutto. [...] "Non me lo aspettavo - ha detto il portiere serbo/belga -: erano tanti mesi che non giocavo. Lavoravo e aspettavo il mio momento, che è arrivato grazie al mister. Ora sono felice. Però non penso alle mie prestazioni individuali". [...] E poi la domanda che tutti si aspettavano, ricordando Roma-Feyenoord: "Se ho studiato i rigoristi del Bayer? Sì. Li ho guardati settimana scorsa e lo farò ancora perché nel calcio non si sa mai cosa potrebbe succedere". [...]

(corsera)