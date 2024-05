La Roma centra il double, la Viola cade ai rigori

La Coppa Italia Femminile è della Roma. Le giallorosse vincono ai calci di rigore la finale, infinita, contro la Fiorentina. Per le ragazze di mister Alessandro Spugna si tratta del secondo trionfo in quattro finali consecutive. Un traguardo importantissimo, che fa seguito al secondo scudetto di fila alzato da Bartoli e compagne.

Al minuto 11, la Fiorentina passa in vantaggio grazie a un errore della difesa romanista. La Roma risponde immediatamente con Giacinti, portando il punteggio sull'1-1. Sul finire del primo tempo, Giugliano sfiora il palo con un tiro di destro, dando l'illusione del gol. All'inizio del secondo tempo, Janogy riporta in vantaggio le toscane. Le giallorosse subiscono il colpo e Janogy segna nuovamente in contropiede. Al 76', Minami accorcia le distanze intervenendo su una punizione di Giugliano. Al 90', Viens segna il gol del pareggio con un sinistro. Nel secondo tempo supplementare, al 117', Baldi vince un duello in uno contro uno con Viens, negando il gol alla canadese. Ai rigori, l'affermazioni delle giallorosse col punteggio di 7-6.

(corsport)