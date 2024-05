Vernissage e charity per la Mucciaccia Gallery. In largo di Fontanella Borghese il banditore d'eccezione Simon de Pury ha condotto un'asta a sostegno della Croce Rossa Italiana, ideata dall'artista Philip Colbert con il supporto della Roma. All'incanto opere realizzate con i calciatori giallorossi, come la grande tela "Roma Lobesters", co-creata insieme a Dybala, El Shaarawy, Paredes e Spinazzola.

(corsera)