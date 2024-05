La Roma baby in volo con i suoi Fantastici 6

[...] La baby Roma è una fuoriserie. Del resto, è stata costruita per vincere il campionato anche perché può contare su un gruppetto di veterani (classe 2004) che sono un lusso per la categoria. [...] Keramitsis è il perno della difesa, lì davanti brilla capitan Cherubini, in più c'è Oliveras, un motorino sulla fascia sinistra. [...] Riccardo Pagano ha preso l'eredità di Volpato. Anche lui fa parte della scuderia di Totti: l'ex capitano lo sta seguendo fin da quando era nell'Under 16. La botta da fuori che ha permesso alla Roma di pareggiare il derby è nelle sue corde da sempre. [...]

L'altro nome in vetrina è quello di Niccolò Pisilli (altri due anni di contratto), mezzala con tempi d'inserimento fuori dal comune che è già andato a segno in Europa League con Mourinho. [...] Pippo Alessio è arrivato la scorsa estate in prestito dal Vicenza, con cui aveva esordito in B e segnato un gol in Coppa Italia di C. [...] La Roma ora può riscattarlo e la rovesciata da match winner nel derby è un gesto atletico top. Doppio addio scontato. Per Keramitsis e Cherubini domani sarà l'ultima partita con la Roma, entrambi a fine contratto. [...]

(corsport)