La Roma al bivio tra Europa League e il sogno Champions: De Rossi ci crede

Il grande dubbio c'è. Un po' nella testa di tutti, a Trigoria e fuori. Anche se poi Daniele De Rossi, in tal senso, domenica sera è stato molto chiaro: "Finché anche solo un tifoso della Roma crede di poter andare a giocarsi la finale di Dublino, dobbiamo per forza andare a Leverkusen e fare una partita degna". [...] Tra la sfida di giovedì e quella di domenica per la Roma la priorità sembra essere proprio la gara di Bergamo e non quella di Leverkusen. [...] La sconfitta nella semifinale di andata di Europa League sembra davvero dare poche chance di gloria alla Roma per la trasferta in terra tedesca. [...]

E con il pareggio in casa con la Juventus e la vittoria di ieri dell'Atalanta a Salerno, la Roma per sperare ancora nella Champions deve vincere domenica a Bergamo. [...] E' ovvio, dunque, che anche De Rossi dovrà fare delle scelte. Dybala, ad esempio, a Leverkusen non dovrebbe esserci. [...] Stesso discorso per Smalling e Cristante, con il primo che nella sfida di andata è andato in difficoltà non avendo riferimenti offensivi. [...] Intanto ieri nella corsa al nuovo d.s. giallorosso è uscito fuori anche il nome di Florent Ghisolfi, 39 anni, attuale d.s. del Nizza, in Francia. [...] Il racconto intorno a Ghisolfi è ondivago: ha fatto bene a Lens, mentre a Nizza avrebbe avuto qualche problema, seppur la squadra sia attualmente ben piazzata: quinta nella Ligue 1.

(gasport)