La rivoluzione parte dagli esterni: obiettivi Di Lorenzo e Bellanova

Alla Roma serve almeno un terzino destro di qualità, con grande gamba, che giochi con continuità e che crossi con precisione. Ghisolfi sta valutando una serie di profili in base alle richieste di De Rossi e tra questi c'è Di Lorenzo, il quale ha chiesto al Napoli di essere ceduto: il costo del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni e ne guadagna circa 3 a stagione. Su di lui inoltre ci sarebbero anche Inter, Atletico Madrid e Juventus. L'interesse di Ghisolfi è reale e De Rossi ha già lavorato con il terzino dei partenopei durante Euro 2021. Sull'aspetto tecnico non ci sono dubbi, mentre il club dovrà fare attenzione su quello economico. Il nuovo ds dovrà prima vendere Karsdorp, che interessa a qualche club di Serie A. Nella lista dei desideri c'è anche Bellanova, valutato 10/15 milioni. In entrambi i casi sarà determinante la qualificazione in Champions, che porterebbe nelle casse circa 55 milioni. In attacco, invece, il nuovo nome è Boga del Nizza.

(Il Messaggero)