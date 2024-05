La pazza idea di puntare sul ritorno di Frattesi

Ci aspettano tre mesi di calciomercato. Sarà dura, perché s'intrecceranno mille e mille ipotesi, trattative vere e false. Sappiamo bene come funzioni la giostra. Giornali, web e tanto altro ancora deve attirare il lettore. Ogni "esca" è buona. Ma districarsi in questo "magma" di nomi sarà complicato. Voglio provare l'avventura, per la prima è unica volta, da direttore sportivo. La Roma avrebbe la possibilità di acquistare con soli 15 milioni uno dei centrocampisti che sarebbe non utile. Utilissimo. Subito il nome: Davide Frattesi. […] Ha tutte le caratteristiche, per farla breve, che piacciono a Daniele De Rossi. Perché 15 milioni? L'Inter, oggi non è un segreto per nessuno, non naviga in buone acque. Ha problemi economici forse superiori a quelli della Roma. E ha necessità di fare cassa. Al più presto. […]

(Il Romanista)