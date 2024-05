La Joya superstar dell'amichevole australiana

[...] De Rossi ha esentato dalla trasferta tutti i giocatori impegnati con le nazionali: restano quindi a casa Lukaku e Paredes, già rientrati nelle rispettive nazioni, più gli italiani Mancini, Cristante, Pellegrini ed El Shaarawy che dalla prossima settimana lavoreranno a Coverciano, più Rui Patricio, Celik e Zalewski, che andranno all'Europeo. [...] Parteciperà però suo malgrado Paulo Dybala, che non è stato convocato per la Coppa America dall'Argentina e quindi è disponibile. Sarà lui l'uomo immagine della comparsata australiana, nella quale De Rossi dovrà inserire molti giovani per raggiungere il numero legale. Ma non i Pri-mavera, che sono impegnati nel derby in semifinale scudetto. Toccherà agli Under 18 aggregarsi alla comitiva. Ecco, magari a loro farà piacere allenarsi per qualche ora con i giocatori della prima squadra. E chissà che De Rossi non noti qualche giovanissimo talento da monitorare. [...]

(Corsport)