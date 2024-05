La Fiorentina è sull'Olimpo. Atalanta e Roma, tocca a voi!

E una ce l'abbiamo. Un piede in una delle tre finali continentali lo abbiamo messo. La Fiorentina ha conquistato Atene, il 29 maggio si giocherà la Conference League contro l'Olympiakos o l'Aston Villa. Seconda finale consecutiva, un bivacco nel cielo alto d'Europa di grande prestigio. [...]

Fanno bene Daniele e la sua Roma a crederci comunque, nonostante un risultato da scalare che sembra il Pordoi e gambe che non pedalano come qualche settimana fa. [...] L'impresona esige che ognuno raschi dal fondo del proprio barile ciò che gli è rimasto per reggere l'intensità tedesca e che le stelle splendano al massimo, a cominciare da Lukaku che si è scaldato con la Juve. Il Bayer concederà poco: vietato sprecare. [...] Dovesse aprirsi un pertugio alla speranza, Dybala, anche se non al meglio, è pronto a entrare per spalancarla. Nell'attesa, Pellegrini dovrà illuminare per due. [...]

(gasport)