Karsdorp via, i tifosi non ne possono più

Mourinho lo aveva definito un traditore dopo quanto successo a Reggio Emilia, in Sassuolo-Roma. De Rossi lo ha invece difeso fino alla fine ("Non sarebbe corretto puntare il dito su un episodio") dopo l'errore che ha compromesso la semifinale d'andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Sta di fatto che il tempo di Rick Karsdorp a Roma stavolta sembra davvero finito. [...]

Karsdorp è arrivato a Roma nel 2017, sei le sue stagioni in giallorosso. [...] Per molti tifosi anche troppe, considerando che le sue prestazioni non sono mai state considerate all'altezza. Anzi. E l'errore con il Bayer lo ha riportato nell'occhio del ciclone, con l'olandese costretto a chiudere i commenti sui profili social per la mole di insulti ricevuti. [...] Tanto che domenica, quando lo speaker lo ha annunciato contro la Juve, sono arrivate bordate di fischi. La sua storia con la Roma stavolta è al capolinea.

(gasport)